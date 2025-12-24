La primera Navidad del papa León XIV: esto dice la tarjeta de felicitación del sumo pontífice

La primera Navidad del pontificado de León XIV queda marcada por un mensaje claro y programático: la paz como horizonte irrenunciable de la fe cristiana y de la convivencia entre los pueblos. Así lo expresa la tarjeta de felicitación navideña del santo padre, difundida por la Prefectura de la Casa Pontificia, en la que se lee: «La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz».

Con esta frase, el papa León XIV retoma uno de los ejes centrales de su magisterio desde el inicio de su pontificado. No se trata de una consigna coyuntural, sino de una afirmación con profundas raíces teológicas e históricas. El lema elegido está tomado del Sermón 26 de san León Magno, primer Papa que llevó su mismo nombre, estableciendo así un puente explícito entre la tradición de la Iglesia y los desafíos del presente.

La tarjeta de felicitación acompaña los primeros deseos del papa León XIV en la solemnidad de la Natividad del Señor, que este año se celebra en el contexto del Jubileo de la esperanza. En ella, el Obispo de Roma invita a contemplar el nacimiento de Cristo como una fuente de reconciliación y desarme interior, una paz que no se impone por la fuerza, sino que nace del encuentro con el Dios hecho niño.

Ese mismo mensaje fue reiterado la noche del 23 de diciembre, cuando el papa respondió a las preguntas de los periodistas a las puertas de Villa Barberini, en Castel Gandolfo. En un tono directo y pastoral, pidió a todas las personas de buena voluntad «al menos en la fiesta del nacimiento del Salvador, un día de paz». Se trata de la misma paz «desarmada y desarmante» que había invocado desde la Loggia delle Benedizioni inmediatamente después de su elección como Sucesor de Pedro.

CELEBRACIONES POR NAVIDAD

En paralelo a este mensaje, el pontífice se dispone a presidir los ritos litúrgicos de la Navidad. Esta noche, 24 de diciembre, a las 22:00 horas, celebrará la Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro, con la que se abrirán oficialmente las celebraciones de la solemnidad de la Natividad del Señor. El miércoles 25 de diciembre, a las 10:00, presidirá la Misa del día, seguida a las 12:00 por la tradicional bendición «Urbi et Orbi» desde la Logia central de la Basílica Vaticana.

El 26 de diciembre, fiesta de san Esteban, primer mártir de la Iglesia, el Papa rezará el Ángelus en la Plaza de San Pedro, oración que volverá a presidir el domingo 28 de diciembre. Finalmente, para concluir el año 2025, el miércoles 31 de diciembre celebrará la audiencia general y, por la tarde, a las 17:00 horas, presidirá las Primeras Vísperas de la solemnidad de María Santísima Madre de Dios y el Te Deum en acción de gracias por el año que termina.

