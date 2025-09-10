Liberan a sospechoso que fue detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Kashyap Patel, director de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI), se pronunció sobre las averiguaciones en torno al asesinato de Charlie Kirk, activista conservador y simpatizante de Donald Trump.

A través de su plataforma oficial de ‘X’ comunicó que el sujeto detenido por presuntamente haber atentado contra la vida de Kirk, fue puesto en libertad tras un interrogatorio policial.

“Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, señaló en la publicación.

Horas antes, Patel había realizado una publicación informando que el “sujeto del terrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia”. En la misma publicación agradeció a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con el FBI y precisó que proporcionarían actualizaciones cuando sea posible.

Charlie Kirk falleció la tarde de este miércoles 10 de setiembre luego de recibir un impacto de bala en la zona del cuello mientras era parte de un evento realizado por Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah.

Su partida fue lamentada por Donald Trump, quien en su honor ordenó que todas las banderas estadounidenses en los Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, publicó el mandatario estadounidense en su plataforma de Truth Social.

