Lina Bina, popular actriz de cine para adultos, fallece a los 24 años

En Estados Unidos, la actriz de cine para adultos Lina Bina, popularmente conocida en el ámbito del entretenimiento como “Miss John Dough”, falleció a los 24 años. La lamentable noticia fue informada por la revista People.

Quien confirmó este acontecimiento fue su primo, el influencer Miguel Santiago, quien compartió un emotivo mensaje en TikTok. “Mantengan a su familia cerca de ustedes porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos”, señaló.

Aunque las autoridades no han detallado oficialmente las causas del deceso, el medio británico The Sun citó declaraciones de su hermana, Moni, quien aseguró que la joven perdió la vida a raíz de “complicaciones causadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello”.

Lina Bina había ganado reconocimiento en la industria del entretenimiento para adultos gracias a su trabajo como modelo y actriz, así como por su presencia en plataformas de contenido exclusivo.

Su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de despedida de fanáticos. Las circunstancias de su muerte, así como los homenajes de sus seres queridos, han sido compartidos en redes sociales.

