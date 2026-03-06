Macrón ordena aumentar las ojivas nucleares de Francia ante tensiones globales

El lunes 2 de marzo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que el país europeo aumentará el número de sus ojivas nucleares, aunque no precisó cuánto será el incremento. Actualmente Francia tiene aproximadamente 290 ojivas nucleares, y es la primera vez que anuncia este tipo de medidas desde 1992.

“He decidido aumentar el numero de ojivas de nuestro arsenal. Mi responsabilidad es asegurar que nuestra disuasión mantenga -y mantendrá en el futuro- su poder destructivo garantizado”, declaró Macrón en una base militar al noroeste de Francia, que alberga submarinos con capacidad de disparar misiles balísticos.

Macron explicó que esta medida se centra en prevenir posibles fricciones en Europa ante las las fuertes tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la campaña bélica en Medio Oriente.

Esta medida tomada por el mandatario de Francia se da en un contexto que varios presidentes y jefes de Estado de Europan expresaran serias dudas sobre el compromiso de Estados Unidos en ayudar a defender a Europa bajo el denominado “paraguas nuclear”, que sirve como medida disuasoria ante amenazas.

“Si tuviéramos que usar nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que sea, podría protegerse de él, y ningún Estado, por grande que sea, se recuperaría de él”, afirmó Macrón.

Actualmente, Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea.

