María Corina Machado afirma haberle entregado a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz

La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, reveló que, durante la reunión que mantuvieron este jueves 15 de enero en la Casa Blanca, le entregó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz como “reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad”.

“Le dije que hace 200 años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington. Desde entonces, Bolívar la conservó por el resto de su vida como símbolo de la hermandad entre Estados Unidos, el pueblo estadounidense y el pueblo venezolano en su lucha por la libertad contra la tiranía“, dijo Machado en rueda de prensa.

Ella continuó mencionando que “200 años después, el pueblo de Bolívar le devuelve al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla de un Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad”.

