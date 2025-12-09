¿María Corina Machado asistirá a recibir el Premio Nobel de la Paz? Esto se sabe

El Instituto Nobel Noruego canceló una conferencia de prensa planificada para hoy, martes 9 de diciembre, con la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, la venezolana María Corina Machado, antes de la ceremonia de entrega de premios programada para mañana miércoles en Oslo.

Machado, de 58 años de edad, ha estado sujeta a una prohibición de viaje impuesta por el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una década y lleva más de un año escondida. Se desconoce su paradero de inmediato.

No obstante, Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel Noruego y secretario permanente del comité de premios, dijo todavía esperar que Machado llegue a la ceremonia. “Ha dicho que estará aquí para las celebraciones. No sé cómo estará viajando ni cuándo llegará, pero confío en que llegará a tiempo para las celebraciones”, remarcó.

Cabe apuntar que se había programado una conferencia de prensa en Oslo para las 1:00 p.m. (hora local) del martes, pero inicialmente se pospuso a una hora no especificada. El instituto indicó posteriormente que el evento para los medios de comunicación “no se celebrará hoy”.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar este miércoles 10 de diciembre a las 1.00 p.m. (hora local) en el Ayuntamiento de Oslo, ante la presencia del Rey Harald, la Reina Sonia y al menos cuatro jefes de Estado latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa.

