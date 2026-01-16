María Corina Machado aspira a ser “presidenta de Venezuela en el momento adecuado”

Luego de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, la opositora venezolana, María Corina Machado, comentó en una entrevista para la televisión estadounidense que aspira a ser elegida por su país y servir como presidenta de Venezuela cuando llegue el momento de competir en una carrera electoral.

“Vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”, declaró para el medio Fox News en una entrevista.

En la actualidad, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del autócrata capturado Nicolás Maduro, es quien asume la presidencia interina de Venezuela. Ante ello, María Corina declaró en una rueda de prensa que la mandataria no ha tomado acuerdos, sino sigue órdenes que no garantizan una reorganización en el poder ejecutivo venezolano.

Las declaraciones de Trump señalan que descartó, por ahora, una estrategia para lograr un cambio de gobierno con el país caribeño con María Corina o Edmundo Gonzalez Urrutia. Hace unos días el mandatario estadounidense mantuvo una conversación virtual con Delcy Rodríguez, que calificó como “una persona fantástica”.

Sobre lo que viene ahora para Venezuela, Machado declaró: “Libertad. Es lo que viene para nosotros y no solamente eso, vamos a tener un país que será la envidia del mundo.

