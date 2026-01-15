María Corina Machado se sorprende por el conocimiento de Trump por Venezuela: “está comprometido”

La líder opositora del régimen chavista de Venezuela, María Corina Machado, tras su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comentó que se sintió sorprendida por el conocimiento del líder republicano por el contexto de Venezuela.

“Conoce la situación en Venezuela, le importa lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Le aseguré que más del 90% de venezolanos queremos lo mismo”, declaró a la prensa la premio Nobel de la Paz, quien además aseguró que Trump está comprometido por la libertad de los presos políticos.

Por otro lado, también confirmó este jueves 15 de enero que entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, quien abiertamente declaró meses atrás su intención por obtener la mención honrosa.

“Le estamos entregando la medalla como un reconocimiento por su compromiso con la libertad en Venezuela”, comentó Machado en su salida tras una breve reunión con los senadores republicanos y demócratas de los Estados Unidos.

Pese a ello, el Comité del Premio Nobel de la Paz, en Noruega, indicaron que María Corina Machado no puede compartir su distinción con otras personas, mucho menos transferir o revocar.

