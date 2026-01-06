María Corina Machado: Instituto Nobel aclara que el Premio de la Paz no puede transferirse

El Instituto Nobel noruego confirmó que un Premio Nobel no puede ser transferido ni revocado, luego de que la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, expresara su intención de “compartir” el reconocimiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La aclaración fue realizada este martes por el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, quien señaló que una vez anunciado el laureado, la decisión es definitiva. No obstante, precisó que el ganador sí es libre de disponer del dinero del premio de la forma que considere conveniente.

Las declaraciones de Machado se produjeron un día antes, durante una entrevista en la cadena estadounidense Fox News, donde afirmó que “ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”. La opositora ya había dedicado el Nobel a Trump cuando recibió el galardón en octubre.

En esa misma entrevista, Machado agradeció al mandatario estadounidense las “valientes acciones” que, según señaló, condujeron a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el sábado. Sin embargo, reconoció que no ha tenido contacto directo con Trump desde que se le otorgó el premio.

La polémica también ha tenido repercusiones políticas. De acuerdo con información difundida por The Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Nobel —un reconocimiento que Trump habría ambicionado— le habría costado el respaldo del presidente estadounidense para liderar una transición política en Venezuela, pese a que ella dedicó públicamente el galardón al mandatario.

