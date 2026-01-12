Mercado Libre confirmó despido de 119 personas en Latinoamérica: “Una medida puntual”

La compañía de comercio electrónico y servicios financieros más destacada de Latinoamérica, Mercado Libre, anunció el despido de 119 personas en sus áreas de Experiencia de Usuario (UX) en distintos países de la región, entre ellas, y la más afectada, Argentina, de las cuáles corresponden 32 desvinculaciones laborales.

Según respondió la empresa a la prensa, se trata de una decisión de reorganización de sus equipos, enfocado en la integración efectiva en las áreas de diseño y contenido. “Esta transformación busca fomentar estructuras más ágiles y colaborativas, aprovechando la tecnología para seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios”, declararon.

Sin embargo, al parecer los despidos no fueron formales. Según fuentes del medio La Nación, Mercado Libre no habría emitido comunicados internos, sino que la desvinculación laboral fue notificada en reuniones grupales por videollamada a las que fueron llamadas las personas afectadas por la decisión de la empresa.

A pesar del nuevo recorte, la empresa aclaró que se trata de una “medida puntual” y que no modifica sus planes de expansión en Latinoamérica. Además, también enfatizaron de que lograron crear más de 42.000 puestos de trabajo en 2025 y que siguen “contratando en múltiples áreas para acompañar el desarrollo del negocio”. No obstante, existe el temor que la decisión se base en el uso de la inteligencia artificial (IA).

La IA habría influenciado en decisión de Mercado Libre

Ariel Szarfsztejn es el nuevo CEO de Mercado Libre desde septiembre de 2025. En su primera entrevista pública a la prensa, indicó que la IA ya tiene funcionamiento en la empresa de manera eficiente.l

“Desde hace uno o dos años usamos inteligencia artificial para conciliar cuentas, producir un comercial en la televisión, atender casos de servicio al cliente o responder demandas legales. No hay límite”, comentó Szarfsztejn.

También declaró que el 20% del código que utiliza el área de software de la compañía podría aumentar con el tiempo. “Hoy todos los developers usan herramientas de IA, y ya vemos feautures que mejoran la experiencia de usuarios”.

