México rechaza ruptura diplomática de Perú tras otorgar asilo a Betssy Chávez

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su rechazo y lamentó la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas, luego de que México otorgara asilo diplomático a la exprimera ministra Betssy Chávez.

México afirmó que el otorgamiento del asilo se realizó en pleno respeto al derecho internacional, en particular a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la cual ambos países son signatarios.

El Gobierno mexicano recordó que solo el Estado asilante puede determinar la naturaleza de la persecución, y que el procedimiento se realizó según lo establece la Constitución mexicana y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

México calificó la decisión de Perú como excesiva y desproporcionada, subrayando que el asilo diplomático no constituye un acto inamistoso ni intervención en asuntos internos de otro país. Sin embargo, reiteró su intención de privilegiar el diálogo y buscar soluciones amistosas.

