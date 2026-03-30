Misión Artemis II a la Luna: cuándo se lanzará, a qué hora y cómo será su recorrido

Luego de 50 años, una nueva misión tripulada nos acerca a la Luna en un viaje histórico hacia el espacio. La cuenta regresiva para el despegue está cada vez más cerca. Conoce los pormenores del primer vuelo de prueba tripulado del programa Artemis de la Nasa.

El gran despegue de la nave, que será sintonizado a nivel mundial, será desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. Esta enorme apuesta por retornan a la Luna es posible gracias al esfuerzo internacional que marca una nueva era de la exploración espacial. El vuelo de Artemis II contará con un equipo de astronautas altamente calificados: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen.

De acuerdo con la Nasa,este vuelo “demostrará que los sistemas de soporte vital críticos de Orion (la nave) están listos para sustentar a la tripulación en futuras misiones y permitirán que los tripulantes de la nave pongan en práctica operaciones esenciales para el éxito de Artemis III y otras misiones futuras”.

The Artemis II mission is helping us build an interplanetary survival guide for humans in space. We’re learning what we need to know to explore, thrive, and return safely, from the Moon to Mars and beyond. We’re not just going. We’re learning how to stay. Here's our plan:… pic.twitter.com/4xfxTGMqYL — NASA Science (@NASAScience_) March 28, 2026

¿CUÁNDO SE LANZARÁ Y A QUÉ HORA?

Este hito ya tiene fecha y será transmitido en todo el mundo. El lanzamiento está previsto para el 1 de abril y será ejecutado en una ventana de dos horas desde las 17:24 hora local. Durante el viaje, los cuatro astronautas realizarán tareas críticas, como pruebas de soporte vital, prácticas del pilotaje manual de la nave Orion, ejercicios físicos y pruebas de procedimientos de emergencia.

¿CÓMO SERÁ SU RECORRIDO?

La misión durará aproximadamente 10 días. Antes de llegar a la Luna, la nave orbitará nuestro planeta dos veces, con la finalidad de verificar los sistemas de comunicación y navegación. Su retorno será por el lado oscuro de nuestro satélite natural. La nave Orion trazarán una figura de “ocho”, por más de 370 mil kilómetros de la Tierra, antes de regresar.

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