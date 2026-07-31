Me Caigo de Risa: Lo cargaron, lo doblaron, lo estrangularon y aun así Julio Díaz respondió 17 preguntas

Las pruebas de fuerza llegaron al límite en Me Caigo de Risa cuando a Julio Díaz le tocó responder al reto “Lucha por responder” frente al luchador Wolf. Mientras Peláez lanzaba preguntas a toda velocidad, el participante era sometido con candados al cuello, giros, cargadas y llaves de lucha libre que lo dejaron prácticamente sin aire.

Pese a ser levantado como si fuera un muñeco de trapo, Julio Díaz nunca perdió la concentración y respondió correctamente 17 preguntas, desatando la sorpresa de sus compañeros y del público. Desde el sillón, el resto de participantes reaccionó entre gritos, risas y gestos de preocupación al ver la intensidad con la que Wolf lo cargaba.

Cuando sonó el silbato, parecía que el integrante del equipo azul no podía más. Sin embargo, Julio Díaz sorprendió a todos al tirarse al piso para hacer planchas, demostrando que todavía le quedaban fuerzas y robándose una de las postales más divertidas de la noche.

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