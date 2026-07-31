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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo de Risa: Joaquín Escobar prefirió salir corriendo antes que enfrentar al luhcador Wolf

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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En una nueva edición de Me Caigo de Risa, Joaquín Escobar protagonizó uno de los momentos más divertidos del juego “Lucha por responder”, cuando decidió que la mejor estrategia para vencer a Wolf era… ¡salir corriendo por todo el set!

El integrante del equipo amarillo evitó al luchador durante gran parte del reto, esquivándolo entre brincos y cambios de dirección mientras respondía las preguntas. Cada vez que Wolf lograba alcanzarlo y derribarlo con candados y llaves de lucha, Joaquín Escobar soltaba frases como “¡No puedo pensar ahorita, Peláez!”, provocando las carcajadas del público y de sus compañeros.

Lejos de rendirse, el actor continuó respondiendo incluso cuando Wolf lo mantenía completamente inmovilizado. En los últimos segundos, acertó una pregunta sobre Angelina Jolie, alcanzando 17 respuestas correctas y empatando con Julio Díaz.

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