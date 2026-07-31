Me Caigo De Risa: Julio Díaz confesó su amor por Armando Machuca y dejó sin palabras a Yiddá Eslava

El juego “Ponle Play” desató uno de los momentos más divertidos de Me Caigo de Risa cuando Yiddá Eslava y Julio Díaz protagonizaron un duelo de improvisación que terminó con una inesperada declaración de amor hacia Armando Machuca.

Todo comenzó cuando ambos confesaban haber encontrado al supuesto “amor de su vida”, pero el panorama cambió por completo cuando Julio Díaz reveló que su “amor prohibido” era nada menos que Armando Machuca. La reacción de Yiddá Eslava fue inmediata: ¡aseguró que él también estaba saliendo con ella!

Desde ese momento, ambos iniciaron una discusión utilizando títulos de canciones. Yiddá Eslava lo acusó de “Mientes tan bien” y hasta lo mandó “A llorar a otra parte”. Sin embargo, cuando intentó salvar la amistad preguntándole si era “Culpable o no”, Julio Díaz sorprendió con un rotundo rechazo. Con total seguridad, el integrante del equipo azul decidió quedarse con Armando Machuca, lanzó un desafiante “Me va a extrañar”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!