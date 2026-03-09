Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá, es el nuevo líder supremo de Irán

En la tarde del 8 de marzo, la Asamblea de Expertos del país islámico de Irán, gobernado por la rama chiita, decidió elegir al segundo hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei como el líder supremo del país ante su religión. Se trata de Mojtaba Jamenei.

Con 56 años de edad, el segundo jamenei que está al mando del control de Irán, tendrá la tarea de guiar al país de Medio Oriente bajo una tensión bélica entre Israel y Estados Unidos, quienes ese mismo día atacaron puntos importantes de las reservas petrolíferas de la nación.

La semana pasada, Donald Trump exigió que quería ser parte de la elección del nuevo líder iraní, o sino, “no duraría mucho tiempo”. Pero no fue así. El líder republicano declaro que estaba totalmente en contra que el hijo de Alí Jamenei sea su sucesor.

“Es inaceptable para mí”, declaró Trump.

Mojtaba Jamenei: ¿quién es el nuevo líder de Irán?

Nació en la ciudad de Mashad el 8 de septiembre de 1969, siendo el segundo hijo de Alí Jamenei. Durante su juventud, se formó en la escuela religiosa Alavi de Teherán. A los 17 años sirvió en el ejército durante periodos en la guerra entre Irán e Irak. Debido a esta guerra, las tensiones con Estados Unidos empeoraron.

Según reportes de medios internacionales, Mojtaba es un hombre de perfil bajo, pero enérgico cuando lideraba. Nunca ocupó un cargo público, pero información publicada por diplomáticos estadounidenses señalan que sería “el poder detrás de la túnica” (como el “gabinete en la sombra” de Perú).

Otras denuncias lo señalan como un clérigo que estuvo detrás de las elecciones presidenciales a favor de Mahmud Ahmadineyad, el presidente de la “línea dura” que tuvo Irán desde el 2005*.

Ascendió como ayatolá muy rápidamente, al igual que su padre: siendo un clérigo ligado al poder político. Ahora, él ocupa el cargo del tercer líder supremo del gobierno religioso de Irán desde la revolución iraní en 1979.

*Irán divide su poder ejecutivo en dos partes: el presidencial y el clérigo, representado por el ala chií del islam.

