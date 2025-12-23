Mujer es asesinada a balazos tras salir del funeral del futbolista Mario Pineida

El asesinato del futbolista Mario Pineida continúa causando conmoción en Ecuador y es que además del crimen del deportista y su pareja de nacionalidad peruana, otra mujer fue acribillada tras asistir al funeral del jugador del Barcelona de Guayaquil.

Se trata de Karen Grunauer Franco, quien fue interceptada por un grupo armado tras salir del cementerio a donde llegó a darle el último adiós al deportista. Ella se movilizaba en un auto junto a un hombre cuando sus atacantes les cerraron el paso para luego dispararles.

La víctima de 39 años perdió la vida en el lugar debido a los múltiples impactos de bala mientras que su acompañante, quien manejaba el vehículo, resultó herido.

Las autoridades ecuatorianas continúan investigando la relación de ambos crímenes. No se descarta un vínculo entre Grunauer y Guisella Fernández Ramírez, la peruana que perdió la vida en el atentado contra Mario Pineida.

