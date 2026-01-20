Mujer hallada muerta en colchón quería ayudar económicamente a su madre con discapacidad: Este es el testimonio de su tía

Gran consternación ha causado el hallazgo del cadáver de una mujer ecuatoriana dentro de un colchón abandonado en el distrito de San Martín de Porres. En las últimas horas se conoció que la víctima responde al nombre de Jenniffer Lisbeth Mendoza Segura, una joven madre de cuatro niños que había llegado a Perú en búsqueda de mejores oportunidades.

Desde Ecuador, la tía de la víctima contó que la joven de 25 años aceptó una oferta laboral para ayudar económicamente a su familia y a su madre, quien tiene una discapacidad física y que actualmente se dedica al comercio informal en el país del Norte.

“Mi hermana está muy mal sinceramente, ella tiene una discapacidad porque tuvo un accidente hace dos años. Ella para sobrevivir vende agua”, contó la pariente de Mendoza.

Tras el hallazgo del cadáver, la familia de la joven ecuatoriana vive otro calvario y es que no cuentan con los recursos necesarios para repatriar sus restos y darle cristiana sepultura. En ese sentido, piden ayuda a las autoridades de ambos países para darle el último adiós a la joven.

“Nosotros somos demasiado pobres para traerla acá porque cuesta bastante dinero y eso nos duele a nosotros, no tenemos cómo hacer para traer a mi sobrina a Ecuador”, agregó.

Cabe señalar que el cónsul de Ecuador en Perú, Leonardo Arizaga, señaló que solicitarán a la Policía una investigación exhaustiva y que se brinde la asistencia a los familiares de la víctima que viajaron a Lima para realizar los trámites de Ley.

