Mundial 2026: Países anfitriones establecen medidas sanitarias ante brote de ébola

De cara a la Copa del Mundo de 2026, México, Canadá y Estados Unidos refuerzan los controles sanitarios por el brote de ébola. Estos países que son sede del importante torneo de fútbol adoptarán medidas principalmente para los turistas procedentes de zonas africanas, con el fin de proteger la salud pública.

Entre las restricciones, las autoridades de los tres países anunciaron protocolos conjuntos de vigilancia epidemiológica y controles en aeropuertos con el objetivo de no interrumpir con el flujo de viajes y comercio durante el Mundial de fútbol que arranca el 11 de junio.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, señaló que los tres gobiernos trabajan de manera articulada en todos los frentes, poniendo especial atención en las amenazas sanitarias derivadas del brote.

29, 2026

MEDIDAS DE CARA AL MUNDIAL 2026

México que también será la sede de la Copa del Mundo 2026 instaló filtros sanitarios en aeropuertos y la adopción de protocolos especiales estarán vigentes durante 60 días. Según la aerolínea Viva Aerobus, además ha quedado prohibida la entrada al país de turistas que hayan visitado Uganda, RDC y Sudán del Sur.

Mientras que Canadá ha dispuesto nuevas restricciones fronterizas temporales, entre las que destaca la suspensión de visados para residentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur.

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