Murió Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial, tras dos meses luchando por su vida

La política colombiana está de luto. La madrugada de este lunes falleció Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, a los 39 años, en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El legislador no logró recuperarse de las graves heridas sufridas en un atentado perpetrado el pasado 7 de junio.

Como se recuerda, el día del atentado, Uribe participaba en un mitin en la capital colombiana cuando un joven armado le disparó en dos ocasiones: un impacto en la cabeza y otro en la pierna. Según las autoridades, el atacante es un menor de edad que logró escapar del lugar y que, hasta la fecha, continúa prófugo.

La noticia fue confirmada por su esposa a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una fotografía junto al siguiente mensaje:

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”

“Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”

Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

El pasado sábado, la Santa Fe informó de que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud.

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, dijo la Fundación en un parte médico hace dos días.

¿QUIÉN ES DIANA TURBAY, LA MADRE DE MIGUEL URIBE QUE FUE SECUESTRADA Y ASESINADA POR PABLO ESCOBAR?

El último sábado, el senador y candidato presidencial colombiano, Miguel Uribe, recibió una serie de disparos cuando daban un mitin el oeste de Bogotá. La víctima fue trasladada de emergencia a una clínica local en donde ahora se debate entre la vida y la muerte.

En medio de la crisis que atraviesa la familia y amigos de Uribe, se recordó a su madre, Diana Turbay, quien fue secuestrada y asesinada por un comando de ‘El Cuartel de Medellín‘ que lideraba Pablo Escobar en los años 90.

Y es que la hija del expresidente colombiano, César Turbay, fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por ‘Los Extraditables’. Meses después, cuando la policía logró encontrarla y Diana Turbay huía a un helicóptero policial, sus captores le dispararon y murió la tarde del 25 de enero de 1991 en el hospital.

Este atroz hecho se dio en medio de las acciones que hicieron Los Extraditables para manifestarse en contra del envío de narcos a Estados Unidos, por ello, la Constitución de 1991 decretó la prohibición de las extradiciones, tras una presión salvaje y sistemática del comando bajo las órdenes Pablo Escobar.

MIGUEL URIBE PERDIÓ A SU MADRE

A sus 5 años, Miguel Uribe sufrió la pérdida de su madre, por ello, año a año, él la recordaba con frases emotivas. “Mi mamá ha sido mi motivación y ejemplo para trabajar por nuestro país. Me enseñó que los principios no se negocian y el valor de la integridad”, escribió en X en el 2024.

