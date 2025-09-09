Nicolás Maduro sobre Estados Unidos: “Tienen 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas”

El líder del chavismo acusó a los Estados Unidos de desplegar buques de guerra y un submarino nuclear en aguas del Caribe con el objetivo de derrocar a su Gobierno y controlar los recursos naturales del país.

En una entrevista emitida el 9 de septiembre con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, transmitida por RT en Español, Nicolás Maduro alertó sobre el despliegue de ocho buques de guerra, un submarino nuclear y más de mil misiles en la región. Según el líder chavista, estas operaciones forman parte de un plan de Estados Unidos para forzar un cambio político en Venezuela bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

“Tenemos al frente ocho barcos de guerra de destructores en el Caribe. Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda cuando la crisis de octubre de 1962, cuando hicieron el bloqueo a Cuba. Tienen ocho barcos ahora, 1.200 misiles apuntando a nuestras cabezas. Tienen un submarino nuclear”, acentuó.

MADURO DENUNCIA INTERESES ECONÓMICOS

La tensión entre Caracas y Washington se incrementó luego de que se duplicara la recompensa por la captura de Maduro y se intensificaran las operaciones navales estadounidenses en el Caribe. “Buscan muchas cosas. Primero buscan el petróleo, no el narcotráfico, es el petróleo, es el gas”, afirmó, destacando que Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo y vastos recursos de gas en el Caribe, precisamente donde —según dijo— se envió la flota.

El mandatario también rechazó las acusaciones sobre la existencia del denominado ‘Cártel de los Soles’ y apuntó a estructuras financieras asentadas en Estados Unidos como las verdaderas responsables del narcotráfico mundial. “El 85 % de los miles de miles de millones del narcotráfico internacional anual están en los bancos de Estados Unidos. Ahí está el cártel, que lo investiguen y lo descubran”, instó.

Finalmente, Maduro hizo un llamado a la población a fortalecer la Milicia Bolivariana como estrategia de defensa nacional. Subrayó que las fuerzas armadas venezolanas están dedicadas a la protección del territorio, en un contexto internacional que describió como multipolar, con potencias como China, Rusia e India, desafiando el orden promovido por Washington.

VIDEO RECOMENDADO