Nobel de la Paz ante reunión de Trump y Machado: “una medalla puede cambiar de dueño, el título, no”

El Centro del Nobel de la Paz, a través de su cuenta oficial de X, publicó horas antes de la reunión entre la opositora venezolana, María Corina Machado, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una breve historia de las medallas de premios nobeles que fueron prestadas o vendidas para diferentes causas, donde concluye con la siguiente frase: “Una medalla puede cambiar de duelo, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”.

Este posteo de la organización encargada de elegir al personaje merecedor del Premio Nobel de la Paz cada año, fue publicado el jueves 15 de enero, horas antes de que Corina Machado se reuniera con Trump y confirmara que entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al líder republicano.

“Hay una verdad que persiste. Como afirma el Comité Noruego del Nobel: ‘una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre”, se lee en la publicación de la organización noruega de la paz.

En otras partes del post, se relata la historia de la medalla de Dmitry Muratov, el periodista premiado con el Nobel de la Paz el 2021. “Se subastó por más de 100 millones de dólares para apoyar a los refugiados de la guerra en Ucrania”, señala el Nobel de la Paz.

La organización también señala que la medalla exhibida en el Centro Nobel de la Paz le pertenece, en realidad, al primer Nobel de la Paz, Christian Lous Lange, y que actualmente es prestada.

VIDEO RECOMENDADO