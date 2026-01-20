Nuevo accidente de tren en España deja al menos una persona muerta y varios heridos

(Imagen: X/@FitJordi) Un trágico accidente de tren en la línea R4 de Rodalies ha causado la muerte del maquinista y dejado al menos 15 pasajeros heridos, seis de ellos de gravedad. El siniestro ocurrió la noche de este martes entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, en Barcelona, cuando el convoy impactó contra un muro de contención derrumbado sobre la vía debido a las intensas lluvias.

El impacto frontal se registró a las 9:02 p.m. (hora local) en el punto kilométrico 64 de la vía. Según fuentes oficiales, el colapso de la infraestructura fue provocado por el temporal que azota Cataluña. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) desplegó 11 ambulancias y una unidad conjunta con Bomberos. En tanto, las consejeras Sílvia Paneque y Núria Parlon se trasladaron al lugar para supervisar el rescate.

El Plan de Emergencias Ferroviarias permanece activo y el servicio en la línea R4 ha sido suspendido totalmente.

SEGUNDO DESCARRILAMIENTO EN LA LÍNEA R1

Casi simultáneamente, otro tren de Rodalies descarriló entre Tordera y Maçanet, en el límite entre Barcelona y Girona. En este caso, el primer vagón se salió de la vía tras chocar con una roca desprendida.

Producto del incidente resultaron afectados diez viajeros, quienes resultaron ilesos y fueron evacuados mediante transporte alternativo. La causa del accidente fueron los desprendimientos rocosos derivados de las fuertes lluvias en Girona.

Las precipitaciones torrenciales han desestabilizado la red de movilidad catalana, afectando tanto a carreteras como a diversas líneas de tren.

Estos incidentes se producen apenas unos días después de que un primer choque de dos trenes de alta velocidad, ocurrido en la provincia andaluza de Córdoba, causara la muerte de 42 personas, en lo que es considerado el peor accidente ferroviario en los últimos diez años en España.

