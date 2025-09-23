OMS responde a Trump: no hay evidencia científica que relacione el paracetamol con el autismo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que no hay pruebas científicas que vinculen el uso de paracetamol durante el embarazo con el autismo. No obstante, subrayó que todo medicamento debe administrarse con cautela durante la gestación, sobre todo en los primeros meses, y siempre bajo la orientación de un médico.

El pronunciamiento se produjo luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejara restringir el consumo de Tylenol (marca comercial del paracetamol) en mujeres embarazadas y recién nacidos, al señalar un supuesto vínculo del fármaco con el autismo. Sin embargo, especialistas del ámbito médico reiteran que este medicamento es considerado seguro.

“Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente. Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación y, si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios”, declaró Tarik Jasarevic, vocero de la OMS, a periodistas en Ginebra.

Asimismo, indicó que la ingesta de cualquier medicamento durante el embarazo debe realizarse bajo supervisión médica, ya que los profesionales de la salud pueden evaluar y recomendar el tratamiento más adecuado.

EL PARACETAMOL NO CAUSA RIESGOS

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) precisó que, en la Unión Europea, no se han introducido cambios respecto al uso de paracetamol durante el embarazo. Las autoridades sanitarias mantienen que este fármaco puede administrarse para aliviar el dolor o la fiebre en mujeres gestantes, sin que exista evidencia que lo relacione con un mayor riesgo de autismo en sus hijos.

Además, la entidad señaló que no hay evidencia de que su consumo durante el embarazo implique riesgos de malformaciones en el feto ni en los recién nacidos, y recalcó que el medicamento puede seguir utilizándose cuando exista una necesidad clínica.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN INFANTIL

El portavoz también se refirió a la propuesta de Trump de ampliar a cuatro o cinco etapas la aplicación de vacunas en los primeros años de vida, en lugar de administrarlas en una sola jornada.

Ante ello, Jasarevic recalcó que la OMS fundamenta sus recomendaciones en evidencia científica, y que el esquema de vacunación infantil vigente se basa en evaluaciones exhaustivas que han permitido salvar al menos 154 millones de vidas en las últimas cinco décadas.

“Este calendario es esencial para la salud y el bienestar de cada niño y cada comunidad, y ha evolucionado de forma continua de la mano de la ciencia para proteger a niños, adolescentes y adultos contra 30 enfermedades infecciosas”, añadió.

Respecto a la propuesta concreta de Trump, señaló que modificar, retrasar o interrumpir los calendarios de inmunización sin respaldo científico incrementa considerablemente el riesgo de infección, no solo en los niños, sino también en toda la comunidad.

En ese escenario, los más vulnerables son precisamente los bebés demasiado pequeños para recibir vacunas y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos o que padecen enfermedades crónicas.