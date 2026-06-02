Organización Meteorológica Mundial advierte que el fenómeno El Niño ocasionaría eventos climáticos extremos

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que existe el 80% de probabilidad de que el Fenómeno de El Niño tenga lugar entre junio y agosto de este año. Precisaron que se presentará con una intensidad de moderada a fuerte. La organización detalla cuáles serían los efectos en diversas regiones del mundo.

La edición del boletín de la OMM El Niño/La Niña Hoy señala además que la probabilidad de que estas condiciones se consoliden hasta noviembre es de 90%. “La huella de un fenómeno de El Niño se extiende mucho más allá de su origen en el océano Pacífico, afectando a la agricultura, el suministro energético, el comercio, los recursos hídricos, las cadenas de suministro y los medios de vida en regiones enteras”, explicó la Organización Meteorológica Mundial.

“El mundo debe tratar este evento como lo que es: una alerta climática urgente. Las condiciones asociadas al episodio de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta. Las consecuencias se dejarán sentir con una intensidad todavía mayor y su alcance será aún más amplio, cruzando fronteras a una velocidad devastadora”, señaló el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

El Niño se caracteriza por un aumento de la temperatura de la superficie del océano en las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial. Suele producirse entre un intervalo de dos a siete años, y puede durar desde nueve hasta doce meses.

EFECTOS DEL FENÓMENO EL NIÑO

La OMM también ha publicado un boletín sobre el clima estacional mundial que estima las condiciones de los próximos meses.

Para los meses de junio, julio y agosto, los pronósticos apuntan a temperaturas superiores a lo normal en casi todas las partes del mundo

En algunas regiones aumentan los riesgos de estrés térmico y de peligros combinados, y se acelera la aparición de condiciones de sequía allí donde se reducen las lluvias

Las precipitaciones previstas se corresponden con las que suelen darse durante los episodios de El Niño

Se incrementa la probabilidad de ocurrencia de fenómenos extremos: aumento de las precipitaciones y las inundaciones, así como instauración de condiciones más secas y desarrollo de sequías

Cabe señalar que los efectos de cada episodio de El Niño o La Niña son diferentes en función de su intensidad, duración, así como de la época del año en que se desarrolla y del modo en que interactúa con otros modos de variabilidad climática, como el dipolo del océano Índico. Incluso los efectos dentro de una misma región pueden ser diferentes.

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