Papa León XIV clama por el “cese del estruendo de las bombas” en Medio Oriente y pide el diálogo

Desde el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV pidió el 8 de marzo, día internacional de la conmemoración de la Mujer, que las bombas dejen de caer en Medio Oriente y se “abra un espacio de diálogo para la paz” en medio del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos. Al unísono, también protestó por las mujeres que sufren formas de violencia “desde la infancia”.

“Elevemos nuestra humilde oración al Señor, para que cese el estruendo de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos. Encomiendo esta súplica a María, Reina de la Paz: que interceda por quienes sufren a causa de la guerra y acompañe a los corazones por los caminos de la reconciliación y de la esperanza”, declaró el papa Prevost en el tercer domingo de Cuaresma del 2026.

El Santo Padre, tras terminar el rezo principal, pidió a los feligreses rezar por la paz en Irán y en Medio Oriente en el contexto que también incluye la guerra declarada entre los Afganistán y Pakistán.

Por otro lado, en la conmemoración de la mujer, León XIV exhortó a renovar el compromiso por el reconocimiento de la igualdad de la mujer en medio de las dificultades que pasan en el mundo.

“Lamentablemente, muchas mujeres, desde la infancia, siguen siendo discriminadas y sufren diversas formas de violencia: a ellas, en modo especial, va mi solidaridad y mi oración”, declaró Prevost.

En ese sentido, también pidió la paz para el Líbano, país que reportó la muerte de Pierre El Raii, párroco de Qlayaa por el Vaticano, quien falleció en un bombardeo israelí cuando intentó salvaguardar a otras personas. Llegó muerto al hospital.

