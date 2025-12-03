Papa León XIV confirma plan de viaje a América Latina y su deseo de visitar Perú en el 2026

El papa León XIV ha manifestado nuevamente su intención de visitar el Perú durante un futuro viaje apostólico a América Latina, una posibilidad que podría concretarse a partir de 2026, según reveló la periodista Elise Ann Allen, corresponsal del portal Crux en el Vaticano. En conversación con Latina Noticias, Allen detalló que Su Santidad hizo referencia a esta eventual visita durante el vuelo de retorno a Roma tras concluir su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano.

Según la reportera, el pontífice mencionó que su agenda contempla la elaboración de un itinerario latinoamericano que incluiría a Argentina, Uruguay y Perú. “Ha dicho en el avión que podría ir el próximo año o en el 2027. Están haciendo un plan de viaje a América Latina que incluye a Argentina y Uruguay; otro país, obviamente, es Perú”, afirmó Allen.

La corresponsal recordó que este no es un deseo nuevo del papa León XIV, quien guarda una estrecha relación con el país al haberse formado como misionero en territorio peruano y haber ejercido allí el episcopado antes de asumir funciones en el Vaticano. “No es la primera vez que el papa expresa su deseo de regresar al Perú, un lugar que considera fundamental en su vocación pastoral”, señaló.

Sin embargo, Allen precisó que su eventual arribo estaría condicionado por el calendario electoral peruano. El Vaticano mantiene como norma no realizar visitas papales en años de elecciones con el fin de evitar cualquier percepción de influencia en los procesos democráticos. “Sería después de las elecciones porque el papa usualmente nunca viaja a un país en años de elección. Es como una política del Vaticano porque no quiere dar la apariencia de influir en el proceso democrático”, explicó.

Tomando en cuenta las elecciones generales de abril de 2026, una posible segunda vuelta presidencial en junio y los comicios regionales y municipales previstos para octubre, la periodista estima que una visita podría concretarse recién desde noviembre de ese año. “Sí o sí va a ir, pero hay que ver el momento justo”, enfatizó Allen.

De confirmarse, el viaje marcaría el retorno de León XIV a un país clave en su trayectoria pastoral y sería recibido como un gesto de cercanía con la comunidad católica peruana.

ESTADO PALESTINO COMO ÚNICA SOLUCIÓN

El papa León XIV reafirmó la histórica posición del Vaticano sobre el conflicto entre Israel y Palestina al asegurar que la única salida viable al enfrentamiento, que se ha prolongado por décadas, debe incluir la creación de un Estado palestino. La declaración se produjo durante su primera conferencia de prensa en vuelo, a bordo del avión que lo trasladaba de Turquía a Líbano en el marco de su primer viaje apostólico.

“Todos sabemos que en este momento Israel aún no acepta esa solución, pero la vemos como la única solución”, dijo el pontífice ante un grupo de periodistas, entre ellos corresponsales turcos que consultaron sobre su visión respecto al conflicto en Medio Oriente.

Elise Ann Allen, testigo del intercambio, explicó que estas palabras representan un gesto significativo. “El Vaticano desde siempre ha promovido esto como solución; lo nuevo es que lo diga León. Él es una persona que hasta ahora no ha dicho mucho a la prensa y no quiere entrar en polémicas, pero ahora lo ha dicho claramente. Eso fue un mensaje para Israel”, señaló.

Allen también subrayó que el pontífice recordó, durante su respuesta, que el Vaticano mantiene una relación de amistad con Israel. Sin embargo, insistió en la necesidad de impulsar un proceso de paz que contemple el reconocimiento de derechos y aspiraciones nacionales para el pueblo palestino, un punto que —según destacó— la Santa Sede considera indispensable para alcanzar una paz duradera en la región.

