Papa León XIV inició su viaje por Sudamérica visiblemente emocionado y mencionó al Perú | VIDEO

El papa León XIV inició su viaje por Sudamérica resaltando su pronto paso por el Perú. En el avión que lo trasladó a Uruguay, su primer destino, señaló a los periodistas: “Como todos saben, nos dirigimos a tres países de América Latina, cada uno de ellos tiene una historia muy particular, muchos puntos en común y también muchas diferencias. Por supuesto, la mayor parte del viaje transcurrirá en Perú, que para mí es uno de mis muchos hogares. Y, desde luego, estoy muy feliz de volver allí“.

El pontífice también refirió que, pese a ser sometido a una intervención para extirparle un cáncer de pulmón, nunca dudó de concretar su viaje por Uruguay, Argentina y Perú. “Sé que algunas personas tenían dudas sobre si este viaje llegaría a realizarse. Confieso que, desde el primer día, no tuve ninguna duda y estaba convencido de que este viaje debía seguir adelante; y me alegra mucho decir que, gracias a una atención médica maravillosa, hoy estoy aquí, creo que en bastante buen estado”.

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