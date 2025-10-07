Papa León XIV prepara su primer viaje apostólico tras asumir el pontificado

El Vaticano confirmó que el primer viaje internacional del papa León XIV se realizará del 27 de noviembre al 2 de diciembre y tendrá como destinos Turquía y Líbano. El pontífice iniciará su recorrido con una peregrinación a Iznik (antigua Nicea), donde participará en la conmemoración de los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea, un hecho clave en la historia del cristianismo.

Según detalló la Oficina de Prensa del Vaticano, León XIV permanecerá en Turquía hasta el 30 de noviembre y luego se trasladará a Líbano, donde culminará su visita el 2 de diciembre. Aunque el programa completo aún no ha sido difundido, se adelantó que el Papa se reunirá con autoridades políticas y religiosas, incluido el presidente Recep Tayyip Erdogan, en su primera etapa.

Este viaje representa la continuación de los deseos del fallecido papa Francisco, quien había planeado visitar ambos países antes de su muerte en abril. En palabras de León XIV, la conmemoración de Nicea “no es solo un acontecimiento del pasado, sino una brújula que debe seguir guiándonos hacia la plena unidad visible de todos los cristianos”.

Durante su paso por Líbano, el nuevo pontífice también cumplirá uno de los anhelos de Francisco: abrazar al pueblo libanés en medio de su crisis económica y política. El presidente Joseph Aoun, quien visitó el Vaticano en junio, fue quien entregó personalmente la invitación oficial para esta visita.

