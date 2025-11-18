Temas
Ordenan extradición al Perú de Erick Moreno, alias “El Monstruo”
Redacción Latina Noticias
Este martes 18 de noviembre, la jueza Clara Ruiz Díaz admitió la extradición al Perú de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, señalado como uno de los buscados de Sudamérica.

Como se recuerda, en septiembre pasado, “El Monstruo” fue detenido en San Lorenzo y se encuentra recluido en Penal de Emboscada por hechos punibles de secuestro y organización criminal.

Del mismo modo, Erick Moreno también es señalado como el líder del grupo criminal “Los Injertos del Cono Norte”.

