Ordenan extradición al Perú de Erick Moreno, alias “El Monstruo”
Este martes 18 de noviembre, la jueza Clara Ruiz Díaz admitió la extradición al Perú de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, señalado como uno de los buscados de Sudamérica.
Como se recuerda, en septiembre pasado, “El Monstruo” fue detenido en San Lorenzo y se encuentra recluido en Penal de Emboscada por hechos punibles de secuestro y organización criminal.
Del mismo modo, Erick Moreno también es señalado como el líder del grupo criminal “Los Injertos del Cono Norte”.
HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS
Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.
Puedes mirar la entrevista a Melania Urbina aquí: