Parlamento de Venezuela aplaza el debate final de ley de amnistía

El Parlamento de Venezuela decidió aplazar para la próxima semana la votación definitiva de la ley de amnistía, luego de que surgieran desacuerdos internos durante la sesión de este jueves. El Parlamento, dominado por el chavismo, avanzó parcialmente en el análisis del articulado, pero no logró cerrar el debate por diferencias en uno de los puntos centrales del proyecto.

Durante la jornada legislativa, los diputados lograron aprobar hasta el artículo seis de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Sin embargo, la discusión se entrampó en el artículo siete, que establece las condiciones que deben cumplir los procesados o condenados para acceder al beneficio, en particular la exigencia de presentarse ante instancias judiciales.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó al cierre de la sesión que la discusión será retomada en la siguiente reunión ordinaria. La decisión de postergar el debate fue adoptada de manera consensuada, tras un intercambio prolongado entre las distintas bancadas representadas en el hemiciclo.

Desde sectores opositores se cuestionó que el requisito de “ponerse a derecho” contradice el principio mismo de una amnistía. El diputado Luis Florido sostuvo que obligar a los beneficiarios a comparecer ante la Justicia supone, en la práctica, un reconocimiento previo de culpabilidad. En respuesta, legisladores chavistas defendieron el planteamiento al señalar que la Constitución exige la comparecencia en los procesos penales.

Ante la falta de acuerdo, el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión encargada del proyecto, propuso diferir el resto del debate para preservar un clima de entendimiento y evitar mayores tensiones. La vicepresidenta de la comisión, la opositora Nora Bracho, respaldó el aplazamiento con el objetivo de continuar revisando el artículo en disputa y alcanzar un consenso.

El texto de la ley se inscribe en el nuevo escenario político abierto tras las recientes excarcelaciones y forma parte de un paquete de medidas impulsadas por el chavismo para atender la situación de los presos políticos. Las versiones más recientes del proyecto introducen cambios relevantes respecto a borradores anteriores, al eliminar la lista detallada de delitos políticos y excluir beneficios como la restitución de bienes, el levantamiento de alertas internacionales o la reversión de inhabilitaciones administrativas.

