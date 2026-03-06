Peruana que viajó a Líbano por amor está atrapada cerca a zona de bombardeo

Luego de que Hezbollah lanzara proyectiles contra Israel, Líbano se ha convertido en blanco de la escalada bélica de Medio Oriente, ataques que hasta el momento han causado la muerte de más de 120 personas. En las últimas horas, el gobierno israelí hizo un llamamiento para evacuar los suburbios del sur de Beirut ante lo que será una nueva devastación que ha sido comparada a la de Gaza.

Tras esta nueva amenaza, Latina Noticias conversó con Nancy Saavedra, una peruana residente en Líbano que nos contó el drama que viven nuestros compatriotas que, al igual que ella, residen cerca a la zona de los bombardeos. Según narró, en las próximas horas debe abandonar su hogar para ponerse a buen recaudo junto a su familia.

Nancy salió de Perú en 1995 para estudiar economía en la universidad de Moscú. Precisamente fue en su salón de clases donde conoció al hombre que años más tarde se convirtió en su esposo y padre de sus dos hijos. En aquella época decidió regresar a Perú, pero finalmente el amor hizo que se fuera a radicar definitivamente a Líbano.

Lo que inició como una historia romántica hoy se ha convertido en una pesadilla y es que nuestra connacional pide ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ella y más peruanos puedan retornar a nuestro país antes que la guerra se agudice.

