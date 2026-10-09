¡Orgullo peruano! Ursula Murua liderará la división informativa de EWTN News

La periodista peruana Ursula Murua fue nombrada presidenta de EWTN News, la división informativa de la cadena católica EWTN. Asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre, tras más de 30 años de trayectoria en medios de comunicación católicos.

Su nombramiento marca un nuevo paso en su carrera profesional y destaca la presencia del talento peruano en importantes organizaciones internacionales de comunicación.

DE SUS INICIOS EN PERÚ AL LIDERAZGO INTERNACIONAL

La trayectoria de Murua en los medios católicos comenzó cuando tenía 20 años, durante la visita a Perú de la religiosa Mother Angelica, fundadora de EWTN. En esa ocasión, cubrió una de sus conferencias para ACI Prensa, experiencia que marcó el inicio de su camino profesional.

Con los años, se convirtió en una figura clave en la estrategia digital de EWTN News y contribuyó al desarrollo de sus plataformas y redes sociales.

También dirigió coberturas digitales de acontecimientos importantes para la Iglesia católica, como tres cónclaves, las Jornadas Mundiales de la Juventud, jubileos, congresos eucarísticos y sínodos.

Murua sucederá en el cargo a Montse Alvarado, quien fue nombrada por el papa León XIV como prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano y también asumirá sus funciones el 1 de noviembre.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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