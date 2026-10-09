JNE anunciará la fecha para la segunda vuelta regional, considerando propuesta de la ONPE

Mientras continúa el conteo de votos y la resolución de actas observadas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que no se pronunciará sobre los casos de candidatos que habrían logrado reelegirse tras postular como primer regidor.

Jorge Valdivia, integrante del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, indicó que la institución solo lo hará “cuando se produzca un caso concreto”. Consultado por la prensa sobre una fecha para ese pronunciamiento, precisó que esto no ocurriría antes de que se tengan los resultados al 100 %.

Ante la consulta de la prensa sobre en qué fecha habrá un pronunciamiento, Jorge Valdivia, integrante del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, detalló que la institución solo se pronunciará “cuando se produzca un caso concreto”. Esto no ocurriría antes de que se tengan los resultados al 100%.

CASI 7 MIL ACTAS OBSERVADAS

Valdivia tampoco precisó cuándo se tendrán los resultados al 100 %. Señaló que se trabaja en resolver 6,930 expedientes de actas observadas derivados a los distintos Jurados Electorales Especiales (JEE). De ellos:

2,402 ya fueron atendidos.

4,439 están a la espera de una respuesta.

FECHA DE LA SEGUNDA ELECCIÓN REGIONAL

Sobre la fecha de la segunda vuelta para gobernadores y vicegobernadores regionales, Valdivia dijo que el Pleno del JNE emitirá una resolución en las próximas horas para anunciarla, tomando en cuenta la propuesta de la ONPE

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