Parque del Recuerdo impulsa programas de soporte emocional frente al duelo y fortalece su cobertura nacional

En el marco de la emisión del bloque ‘Latina Suma’ del podcast ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias, Waldo Sierra, gerente comercial de Parque del Recuerdo, abordó la labor institucional orientada a acompañar a las familias durante el proceso de duelo a través de un enfoque humano y de asistencia continua.

Con una red de 13 camposantos en el Perú —siete de ellos ubicados en Lima— y la atención acumulada de más de 300,000 familias, la organización impulsa iniciativas asistenciales tras la sepultura, diferenciándose del modelo funerario tradicional.

Además, Latina y Parque del Recuerdo se unen en una campaña por la salud mental.

Programas de acompañamiento psicológico y social

Para brindar contención posterior al sepelio, la institución desarrolló el programa ‘Recordar con esperanza’, un servicio que ofrece asistencia espiritual y soporte psicológico profesional para afrontar las distintas etapas de la pérdida.

Asimismo, mediante la iniciativa ‘A tu lado’, se otorga seguimiento especializado a padres que han sufrido el fallecimiento de sus hijos menores de 20 años. Este esquema contempla evaluaciones periódicas a los 15, 30, 90 y 180 días, derivando los casos que requieran atención profunda a la plataforma principal de apoyo.

En el ámbito de la responsabilidad social, la institución realiza campañas anuales de recolección de abrigos en zonas de frío extremo de la sierra peruana. Durante su última edición en Huancané (Puno), colaboradores de la firma entregaron más de 1,000 prendas de vestir y desarrollaron jornadas comunitarias en localidades afectadas por temperaturas de hasta -15 ºC.

Orientación ante un deceso y trámites legales

Respecto a la gestión inmediata ante el fallecimiento de un familiar, Parque del Recuerdo mantiene activa una central de asistencia telefónica disponible las 24 horas (01 618 7070), abierta tanto para clientes con servicios de prevención como para el público en general.

En el aspecto legal e identificatorio, Waldo Sierra enfatizó la importancia de contar con la documentación personal al día:

Documento Nacional de Identidad (DNI): Debe estar vigente y actualizado para permitir la identificación formal del fallecido por parte de las autoridades médicas y civiles.

Certificado Médico de Defunción: Documento emitido por el profesional de salud que constata el deceso y sus causas, requisito previo e indispensable para la emisión del Acta de Defunción formal.

Tradición cultural e innovación en camposantos

Pese al crecimiento de la cremación en el Perú —que actualmente alcanza un 11% de preferencia—, la sepultura tradicional predomina debido a arraigos culturales y a la fe católica. Ante esta demanda, la empresa mantiene ceremonias litúrgicas y espacios de conmemoración, registrando un flujo anual superior a los 4 millones de visitantes en sus sedes.

En materia de infraestructura, Parque del Recuerdo continúa su expansión en provincias (Arequipa, Tacna, Ica, Chiclayo y Piura) y en la capital, donde destacan sedes en Lurín, Puente Piedra, Carabayllo, Ancón, Callao y un proyecto en desarrollo sobre 40 hectáreas en San Juan de Lurigancho. Asimismo, la sede de Puente Piedra alberga el primer edificio de nichos a perpetuidad de ocho pisos de toda América.

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