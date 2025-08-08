Policía se niega a ayudar a mujer asaltada porque “no estaba en turno”

En México, un agente de la Policía Estatal se negó a ayudar a una mujer que había sido atacada por un grupo de asaltantes en la 28 Poniente, colonia Santa María. Los gritos de la víctima alertaron a vecinos y transeúntes, quienes iniciaron una persecución contra los agresores por varias calles.

Durante la huida, uno de los presuntos delincuentes fue atropellado en la avenida Héroe de Nacozari, justo frente a una patrulla policial. Según relató la víctima, aún en estado de shock, pidió ayuda al uniformado, pero este se negó argumentando que “no estaba en su turno”.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, ante la presión ciudadana, el responsable del ataque, un joven de 15 años, fue detenido y trasladado por paramédicos al Hospital de Traumatología y Ortopedia con una fractura expuesta en tibia y peroné.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: