¿Por qué los preservativos subieron de precio en China?

Desde que comenzó el 2026, los preservativos y otros anticonceptivos en China registraron un aumento en su precio tras la entrada en vigencia de un impuesto del 13 % a las ventas, medida adoptada por el gobierno como parte de una estrategia para estimular la tasa de natalidad en el país.

La decisión forma parte de una reforma tributaria anunciada a finales de 2024, que eliminó exenciones vigentes desde 1994, cuando China mantenía la política del hijo único. El impuesto alcanza a condones, píldoras anticonceptivas y dispositivos de control natal, lo que ha generado debate público en redes sociales

En paralelo, el gobierno chino exoneró del IVA a servicios relacionados con el matrimonio, el cuidado de menores y la atención de adultos mayores, además de ampliar licencias de maternidad y paternidad y ofrecer apoyos económicos a las familias.

Sin embargo, especialistas advierten que encarecer los anticonceptivos podría aumentar los embarazos no deseados y afectar la prevención del VIH. Las cifras oficiales reflejan la magnitud del desafío, y es que en 2024 nacieron solo 9,54 millones de bebés, casi la mitad que hace una década, y la población se reduce por tercer año consecutivo.

