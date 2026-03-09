Precio del barril de petróleo supera los 100 dólares tras guerra en Irán

Desde que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán en una operación que buscaba liquidar el régimen teocrático chiita comandado por el ya fallecido Ali Jamenei, el precio del barril de crudo a roto récords históricos: en menos de cuatro años, ha llegado a costar más de 100 dólares.

Según informes emitidos por algunas naciones occidentales, el petróleo estuvo a punto de costar 120 dólares antes que algunos estados emitieran informes al respecto, lo que logró amortiguar ciertamente la especulación, aunque no fue suficiente.

Algunas empresas petroleras, como Brent, anunciaron que sus barriles llegaron a costar 101 dólares; otras que llegaron al tope de 116 dólares, mientras que algunas empresas de Estados Unidos tuvieron la venta en 99 dólares.

El cierre de la única vena del crudo en Medio Oriente: el cuerno de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos angostos naturales más importantes en el mundo, tanto que es una de las únicas rutas marítimas que varios países dependen para abastecerse de crudo.

Entre ellos tenemos a la India, que depende del crudo casi en su totalidad por los ingresos del Golfo Pérsico; igual Japón y Corea del Sur, que su ruta más directa para obtener el combustible es la frontera que custodia Irán.

Por esta ruta transita el 20% del petróleo a nivel mundial con buques de tanques especializados. Debido a la guerra declarada contra el régimen teocrático chiita, Irán ha amenazado con atacar cualquier petrolero que intente atravesar el estrecho.

Estados Unidos ha respondido que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”, pero la inflación del hidrocarburo continúa. Sin embargo, la bolsa lo ha celebrado y se ha percibido una baja, pero aún hay problemas.

La producción del crudo ha bajado en la región árabe y no solo por la suspensión de los servicios. Israel y Estados Unidos atacaron el 8 de marzo cuatro depósitos de petróleo en la ciudad de Teherán, lo que ha mermado la venta del hidrocarburo. Además, también reportaron un ataque a una fábrica de desalinización de agua de mar, por lo que también se verán afectados por la falta del recurso hídrico más importante, alcanzando a los civiles.

