Reguetonero Jhay Cortez es arrestado en Miami por posesión de drogas

El reguetonero puertorriqueño Jhay Cortez fue detenido en Miami, Florida este martes 12 de agosto por posesión de drogas, pues el también rapero fue acusado por los agentes policiales ya que en su auto había droga y un fuerte olor a marihuana.

Según las informaciones, Cortez fue detenido por la policía en horas de la madrugada mientras estaba en un carro Corvettte, por ello, el puertorriqueño tendrá que afrontar la justicia y deberá pagar una fianza que podría ascender a los 3 mil dólares.

Cabe mencionar que uno de los agentes policiales colocó en el informe que el cantante tenía polvo blanco en la nariz y en su ropa. Tras el allanamiento del vehículo, la policía encontró dos bolsas negras con 7 gramos de cannabis y tres bolsas transparentes con polvo blanco sospechoso de ser cocaína.

Jhay Cortez es conocido por tener varias canciones junto a J Balvin, Bad Bunny, además de su relación pasada con la exactriz de cine para adultos, Mia Khalifa.

