Reyes de España expresan sus condolencias tras trágico accidente ferroviario: “Estamos conmovidos y preocupados”

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, expresaron su pesar y consternación por el fatal accidente de tren ocurrido esta mañana cerca de la localidad de Urda, en la provincia de Toledo, al sur de Madrid. El trágico suceso ha causado la muerte de al menos 64 personas, mientras los bomberos concluyen las labores para recuperar los cadáveres. Por el momento, se desconoce la cifra exacta de heridos.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales oficiales de la Casa Real, los monarcas manifestaron estar “conmovidos y preocupados” por el choque ferroviario del AVE. “Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas”, indicaron los Reyes en su mensaje de apoyo hacia las víctimas.

En la misma publicación, don Felipe y doña Letizia resaltaron la labor de los equipos de auxilio que vienen trabajando en el lugar de la tragedia. “Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias”, concluyó el escrito compartido desde el palacio real.

EL REY REITERÓ SUS CONDOLENCIAS

La noticia del accidente sorprendió al rey Felipe VI mientras se encontraba en un acto de carácter militar en la Base Militar Jaime I de Bétera, en Valencia. Ante la prensa, el monarca señaló: “Hemos conocido la noticia del terrible accidente cerca de Toledo. Y, en fin, lo primero es lamentar el terrible accidente con aparentemente el número elevado de víctimas mortales y muchos heridos y que está en pleno proceso de atención”.

Asimismo, el rey reiteró sus condolencias e indicó que las autoridades competentes se encuentran recuperando y analizando todas las circunstancias de la tragedia. “Lo primero es lamentar esta desgracia terrible, transmitir a las familias nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño en un momento tan duro, tan difícil”, agregó durante sus declaraciones a los medios.

Ante la gravedad de la situación, don Felipe informó que decidió acortar su agenda oficial en Valencia. “La actividad en Bétera la hemos acortado y vamos a hacer todo lo posible para volver”, afirmó el rey de España, quien además confirmó que se mantiene pendiente del desarrollo de las labores de auxilio tras comunicarse con Emiliano García-Page, presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha.

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