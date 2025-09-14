Ricky Hatton: hallan sin vida a leyenda del boxeo británico en su casa

El mundo del boxeo está de luto tras la repentina muerte de Ricky Hatton a los 46 años, uno de los púgiles más emblemáticos del Reino Unido. El excampeón mundial de los pesos superligero y wélter fue hallado sin vida en su casa de Hyde, en el Gran Mánchester.

Hatton, apodado “The Hitman”, fue considerado durante la década de 2000 como una de las grandes figuras del boxeo británico. Su estilo aguerrido, caracterizado por la presión constante sobre sus rivales y su capacidad de resistencia, lo convirtió en un ídolo para los fanáticos.

Alcanzó la cima de su carrera al conquistar títulos mundiales en dos divisiones, además de protagonizar recordadas peleas frente a figuras de talla mundial como Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

De acuerdo con la Policía de Mánchester, no existen indicios de crimen, violencia ni intervención de terceras personas en su fallecimiento. Aun así, las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

