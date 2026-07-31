Sánchez promete “todos los recursos” para reforzar la seguridad en Ceuta tras llegada masiva de migrantes
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que utilizará “todos los recursos del Estado” para garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. Desde la ciudad autónoma, el mandatario calificó lo ocurrido como una “violación de la integridad territorial de España” y expresó su respaldo a la ciudadanía ceutí.
Sánchez sostuvo que la situación merece una condena “rotunda y enérgica”, al considerar que se trata de una crisis inédita en la frontera. Según medios españoles, cerca de 50.000 personas habrían ingresado de forma irregular a Ceuta en las últimas horas, mientras el Gobierno busca acelerar los procesos de repatriación y reforzar el control en la zona.
Lo que ha sucedido es un ataque a la integridad territorial de España y merece nuestra más rotunda y enérgica condena.
Toda España está con la ciudadanía de Ceuta. El Gobierno de España está con la Ciudad Autónoma.
Gracias por la cooperación que siempre hemos mantenido con el… pic.twitter.com/ZqKdUdu7Oy
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026
Como parte de la respuesta oficial, el Ejecutivo dispuso el incremento de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, además del despliegue del Ejército en calles y plazas para transmitir seguridad a los vecinos. El presidente también agradeció la cooperación con las autoridades de Ceuta y reiteró el compromiso del Gobierno central con el futuro de la ciudad autónoma.
Durante su pronunciamiento, Sánchez explicó que el repunte de llegadas estaría vinculado a una interpretación difundida por redes de mafias dedicadas al tráfico de personas, a partir de una reciente sentencia judicial sobre las entradas a nado. Por ello, el Gobierno español evalúa modificaciones y medidas operativas para dar respuesta a la crisis.
Entre las acciones anunciadas figura la instalación de boyas en el espigón fronterizo, con el objetivo de crear una barrera física y visual que facilite la aplicación de procedimientos administrativos y eventuales repatriaciones en frontera. Además, se habilitó un centro temporal de atención a extranjeros para labores de documentación, identificación y triaje.
Sánchez lamentó la pérdida de vidas humanas durante esta crisis y apuntó contra las mafias que engañan a jóvenes y los exponen a rutas peligrosas. Finalmente, insistió en que la política migratoria seguirá siendo una prioridad para su gobierno, con énfasis en la seguridad fronteriza, la cooperación con países de origen y tránsito, y la protección de la convivencia en Ceuta.