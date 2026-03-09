Se elevan a más de 1600 las muertes por conflicto entre EE. UU., Israel e Irán

El conflicto en el Medio Oriente parece ir escalando. Ya transcurrieron dos semanas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron múltiples ataques contra Irán, dando inicio a una guerra de la cual, a la fecha, se han reportado más de 1600 fallecidos en las diversas zonas involucradas.

La guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán mantiene preocupada a la comunidad internacional por el incremento en el número de muertos y el impacto económico que está causando alrededor del mundo. Los precios del petróleo se han disparado, y alcanzan cifras de hasta 120 dólares por barril a primera hora del 9 de marzo, como indica el Brent, referencia mundial del petróleo.

En cuanto a fallecidos, son más de 1600 muertos como consecuencia de este conflicto en los 12 países que han sido atacados durante las últimas semanas. Entre ellos, Irán, Líbano, Qatar e Israel son los que tienen una mayor número de muertes, según datos del medio Al Jazeera.

Esta mañana del lunes 9 de marzo, se reportó el deceso de una persona en el centro de Israel tras un ataque con misiles balísticos iraníes. El Servicio de Emergencia de Israel informó que también estaban atendiendo a dos hombres en estado grave.

IDENTIFICAN AL SÉPTIMO MILITAR ESTADOUNIDENSE FALLECIDO

El sargento del ejército Benjamin N. Pennington, de 26 años, sería el séptimo soldado de Estados Unidos muerto en el conflicto, luego de resultar herido durante uno de los primeros ataques en Arabia Saudita la semana pasada.

CENTCOM Update TAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

Benjamin resultó herido en la Base Aérea Prince Sultan y estaba asignado al 1er Batallón Espacial, 1ª Brigada Espacial, una unidad del Comando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército. La noticia se dio a conocer días después del traslado de los cuerpos de los seis militares estadounidenses fallecidos en Kuwait.

