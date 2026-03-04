Submarino de EE. UU. hunde con torpedo fragata de Irán en mar de Sri Lanka y mata a más de 80 personas | VIDEO

El 3 de marzo de 2026, un submarino de los Estados Unidos hundió un fragata de guerra iraní en las aguas limítrofes de Sri Lanka, lo que significa históricamente el primer ataque de este tipo por parte de la marina estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Ayer, en el Océano Índico, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo Hegseth ante la prensa internacional.

El Pentágono publicó el video de la destrucción de la fragata IRIS Dena al día siguiente. Según el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., Dan Caine, el submarino estadounidense utilizó un torpedo Mark 48 “para mandar a este navío de guerra al fondo del mar”.

Un reporte de la agencia internacional EFE señala que, tras el ataque, 83 personas habrían muerto estando a bordo de la fragata iraní.

VIDEO RECOMENDADO