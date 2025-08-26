Tensión entre Estados Unidos y Venezuela: crecen dudas sobre el paradero de Nicolás Maduro

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela aumenta tras el respaldo de Guyana y Trinidad y Tobago a las operaciones militares de Washington contra el narcotráfico en el Caribe. Esta decisión estrecha el cerco sobre el régimen de Nicolás Maduro, señalado por el régimen de Donald Trump como líder del ‘Cártel de los soles’.

La primera ministra de Trinidad y Tobago ofreció su territorio para el despliegue naval estadounidense, mientras Guyana autorizó el ingreso de tropas para combatir el narcotráfico. Francia también reforzó su presencia en el Caribe.

El apoyo de Guyana tiene un trasfondo territorial: la disputa con Venezuela por el Esequibo, una zona rica en petróleo, oro, gas y uranio.

Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció nueve operaciones militares en distintas regiones y la activación de la milicia bolivariana, integrada por reservistas, trabajadores públicos y jubilados. Nicolás Maduro llamó a la población a alistarse en cuarteles y espacios públicos para “defender la soberanía” ante las amenazas externas.

En paralelo, el régimen liberó a 13 presos políticos en medio de la presión internacional. La opositora María Corina Machado celebró el hecho y habló de una “euforia silenciosa” en el país.

¿DÓNDE ESTÁ NICOLÁS MADURO?

Aunque Nicolás Maduro aparece en videos oficiales, analistas señalan que podría no encontrarse en el Palacio de Miraflores. Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información sobre su paradero, lo que recuerda la operación que llevó a la captura de Osama Bin Laden.

En redes sociales circulan versiones sobre un posible asilo político en México, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum declarara que no existen pruebas que vinculen al ‘Cártel de los soles’ con organizaciones criminales mexicanas.

El avance del ‘Tren de Aragua’ y la alianza del ‘Cártel de los soles’ con el ‘Cártel de Sinaloa’ y disidentes de las FARC y el M19 preocupa a los países vecinos. En las últimas semanas, Colombia y Ecuador incautaron cargamentos de explosivos presuntamente destinados a grupos armados ilegales.

Pese a la presencia de destructores estadounidenses en el Caribe, expertos consideran que aún no hay indicios de una operación terrestre. El despliegue sería, por ahora, una estrategia de presión militar y diplomática contra el régimen de Nicolás Maduro.

