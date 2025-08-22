¿Tensión entre Estados Unidos y Venezuela terminará en una invasión? Experto da su opinión

El profesor de estudios globales de la Universidad de los Andes de Colombia, Víctor Mijares, analizó la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por la presencia de destructores estadounidenses en el Caribe y el impacto del narcotráfico en la región.

Mijares recordó que Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína, pero destacó que Venezuela funciona como corredor clave hacia el Caribe y el Pacífico, con conexiones hacia México y otros mercados. “No se trata solo de narcotráfico, también hay un fuerte componente político”, explicó.

El analista subrayó la contradicción de la administración Trump, que combina sanciones y despliegue militar contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras mantiene vínculos petroleros a través de Chevron. “Trump está entre dos aguas: debe responder tanto a los sectores petroleros como a la base cubanoamericana en Florida”, afirmó.

PRIMERAS SEÑALES DE MILITARIZACIÓN

Según Víctor Mijares, el despliegue de tres destructores en aguas cercanas a Venezuela representa un punto de quiebre. Aunque no hay portaaviones ni fuerzas anfibias que indiquen una invasión inminente, sí existe una estrategia de diplomacia coercitiva. “Por ahora parece un mecanismo de presión, no una operación terrestre”, precisó.

El experto señaló que tras las elecciones del 28 de julio de 2024, consideradas fraudulentas, Maduro enfrenta un débil respaldo popular. Además, la recompensa ofrecida por Estados Unidos por su captura se duplicó a 50 millones de dólares, lo que aumenta la presión internacional y genera riesgos de fracturas en los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia.

Para Mijares, Estados Unidos cuenta con la capacidad militar para intervenir, pero enfrenta altos costos políticos y humanos. Además, advierte que una operación de cambio de régimen requiere un apoyo interno en Venezuela, algo que por ahora no está garantizado.

“El despliegue actual es una señal de presión militar, pero todavía no hay evidencia de una intervención en tierra. Todo dependerá de cómo se muevan las potencias y de la respuesta dentro de Venezuela”, concluyó.

