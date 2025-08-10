Terremoto causa pánico al noroeste de Turquía: cuánto fue su magnitud

Este 10 de agosto, un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Turquía a las 7:53 p.m. hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se ubicó en Sındırgı, en Balıkesir, a una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con la Dirección de Gestión de Emergencias y Desastres Naturales de Turquía (AFAD), el terremoto fue seguido por al menos tres réplicas de magnitudes 4,6, 4,1 y 4,0 en la misma región.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, confirmó que el movimiento telúrico también se sintió en Estambul y provincias cercanas, activando de inmediato protocolos de evaluación en coordinación con la AFAD y otras instituciones.

La Gobernación de Estambul informó que, pese a la percepción del sismo en la ciudad, no se han registrado daños ni emergencias hasta el momento. Equipos especializados se encuentran en labores de inspección en las zonas afectadas.

Medios turcos difundieron imágenes de un edificio derrumbado en Balıkesir, aunque hasta el cierre de esta nota no se ha reportado ninguna víctima mortal.

