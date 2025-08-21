Terremoto de 7.6 grados se produjo en el Paso de Drake, al sur de Chile

Un terremoto de magnitud 7.6 se registró la noche de este jueves 21 de agosto en el Paso Drake, al noroeste de la ciudad Base Frei, en la Antártica chilena. Así lo informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico se produjo a las 10:16 p.m. (hora local), con epicentro a 259 kilómetros al noroeste de Base Frei y una profundidad de 20 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron -60.55° latitud y -62.41° longitud, según el CSN.

Tras el fuerte sismo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación preventiva del borde costero de la región de Magallanes, ante el riesgo de tsunami.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la zona y recomendaron a la población seguir las indicaciones de los organismos oficiales.

∩

VIDEO RECOMENDADO