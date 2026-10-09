Terremoto sorprendió EN VIVO a conductores de programa deportivo en Panamá | VIDEO

Un terremoto de magnitud 7.7 sorprendió este viernes 9 de octubre a los conductores del programa ‘A la Candela’, emitido por Deportes RPC desde Santiago, Veraguas. El intenso sismo obligó a la producción a evacuar el set en plena transmisión en directo, generando momentos de angustia que se viralizaron rápidamente en plataformas digitales.

Mientras los panelistas debatían frente a las cámaras, los primeros sacudones alteraron el desarrollo del espacio deportivo. “¡Mirá, está temblando!”, alertó uno de los comunicadores. La incertidumbre inicial dio paso a la emergencia cuando la fuerza del movimiento empezó a derribar objetos dentro del estudio.

Ante el incremento del riesgo, los presentadores se pusieron en pie de inmediato para ponerse a resguardo. “¡Cuidado!”, exclamó uno de los periodistas antes de que el equipo abandonara la toma. La señal continuó emitiéndose durante unos instantes, mostrando el escenario totalmente desierto mientras la estructura continuaba sacudiéndose.

El clip se posicionó entre los materiales audiovisuales más impactantes de la jornada al captar la irrupción de un desastre natural en un contexto cotidiano.

#PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS.

Video: Deportes RPC. https://t.co/Q8vkPwvQ7p — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026

Detalles del terrenoto en Panamá

El fuerte movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 (hora local). De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera. Las autoridades activaron los protocolos de evacuación en diversas zonas tras la sacudida.

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