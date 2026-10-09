Valentina Valiente Capítulo 154: Frida cancela el Proyecto San Jerónimo y busca la herencia de Edmundo

Frida está buscando asesoría para saber qué hacer con el dinero de Edmundo si él muere. Su abogada, Jessica, le pregunta si llegaron a divorciarse, cuál es el estado de su separación de bienes, qué complicaciones conlleva y si quiere ser la única heredera del poder económico de Edmundo.

Jessica le explica cómo podría salirse con la suya: “Si él no tiene hijos reconocidos, ascendientes vivos, ni testamento que diga otra cosa. Tú pasarías a ser la única heredera de su patrimonio”. Frida le responde: “Por eso te llamé, Jessiquita. Te necesito”, y la abogada le reafirma su buena decisión: “Y lo sabes, divorcios, sucesiones y herencias, mi especialidad. Ahí se mueve la plata de verdad, mi reina”. Además, le aconseja revisar las cuentas de Edmundo para ver si hay algún movimiento que reste a su patrimonio.

Frida le da los accesos necesarios para conocer los pagos programados de Edmundo, entre los que aparece el del “Proyecto San Jerónimo”. Jessica le pregunta si lo va a seguir pagando, y Frida responde sin escrúpulos: “¿Estás loca? Ni de broma”, cancelando ese cargo de la cuenta.

¿Frida logrará quedarse con toda la fortuna de Edmundo? ¿Qué pasará con el Proyecto San Jerónimo tras esta cancelación? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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